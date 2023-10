Ansturm auf die Erfurter Innenstadt

Erfurt. Viele Thüringer nutzen den Montag als Brückentag und fahren nach Erfurt zum Shoppen.

Lange Schlangen an den Parkhäusern der Stadt. Aus allen vier Himmelsrichtungen, wie an den Kennzeichen zu sehen, kommen die Menschen nach Erfurt. Schon frühzeitig waren die begehrten Parkplätze in der Nähe der Einkaufstempel, wie hier am Anger 1, schnell belegt. Zum Glück hat sich Erfurt ein Parkleitsystem erdacht, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

Was ist los? In vier Bundesländern ist der 31. Oktober ein Feiertag. Manch junger Mensch mag sich da fragen: Halloween ist ein Feiertag?

Nein. In den vier ostdeutschen Bundesländern wird der Reformationstag begangen und ist somit ein evangelischer Feiertag, an dem an die Reformation im Jahre 1517 durch Martin Luther gedacht wird. Dieses Jahr fällt dieser Tag auf einen Dienstag und darum ist der Montag ein sogenannter Brückentag. In Thüringen geben viele Schulen ihren Schützlingen frei und so manch ein findiger Arbeitnehmer nimmt ein Tag Urlaub. Dieser wird dann auch fleißig zum Shoppen genutzt.