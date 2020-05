Erfurt. Anwohner bemerkten, wie sich zwei Fahrraddiebe an einem E-Bike in Erfurt zu schaffen machten. Sogar eine Streife wurde durch das laute Rufen aufmerksam; das Duo konnte jedoch entwischen.

Anwohner bemerken in Erfurt zwei E-Bike-Diebe - Duo kann flüchten

Um ein Haar erwischten Polizeibeamten in Erfurt in der Nacht auf Freitag zwei Fahrraddiebe. Die beiden hatten sich im Bereich Ringelberg in einer Tiefgarage an einem E-Bike zu schaffen gemacht. Ihr Treiben blieb nicht unbemerkt, und zwei Anwohner erwischten die Diebe. Durch das laute Rufen der Zeugen wurde eine Streife aufmerksam, aber das Duo konnte unerkannt flüchten.

Das E-Bike im Wert von über 2000 Euro ließen sie am Tatort zurück.

