Anwohner der Erfurter Altstadt fürchten um Standfestigkeit des alten Kopfsteinpflasters

Erfurt Fugen werden durch das Kehren tiefer, weil neuer Sand fehlt. Tiefbauamt gibt Entwarnung

Erfurts Altstadt lebt von ihrer mittelalterlichen Authentizität. Fachwerk, enge Gassen, Kopfsteinpflaster. Letzteres aber beschäftigt einen, der täglich mit wachen Augen durch die Stadt streift - Mario Lamprecht. Er hat bei seinen täglichen Spaziergängen in der Altstadt ein Problem erkannt - eben jenes historische Kopfsteinpflaster, das in einigen Fällen noch aus dem Mittelalter stammt.

Fugen brauchen neuen scharfen Sand

Schildgasse, Webergasse, Taubengasse, Stunzengasse, Rumpelgasse, Kreuzsand oder Michaelisstraße - überall hat Lamprecht bemerkt, dass die Fugen des Kopfsteinpflasters immer tiefer werden. Den Grund sieht der Erfurter in den Straßenkehrmaschinen, die ihren Job zwar verantwortungsvoll wahrnehmen, um eine saubere Innenstadt zu gewährleisten. Was aber aus Lamprechts Sicht nicht passiere, sei, den beim Absaugen des Straßendrecks mit aufgenommenen Sand in den Fugen von Zeit zu Zeit zu ersetzen. Das sei aber nicht nur ein optisches Problem. Man müsste scharfen Sand einkehren, um zu verhindern, dass die Pflastersteine in absehbarer Zeit den Halt verlieren und zu wackeln beginnen. Im dümmsten Fall kommen Sammler gar auf dumme Gedanken. So ein Mittelalterpflasterstein fehlt dem einen oder anderen Historienjäger sicher noch in der Sammlung. Spaß beiseite, es würde genügen, hin und wieder den abgesaugten Sand zu ersetzen.

Ausgewaschenes Altstadtpflaster in der Schildgasse Foto: Michael Keller / Funke Medien Thüringen

Im Amt für Tiefbau und Verkehr bedankt man sich für den Hinweis, sieht aber im Gegensatz zu Lamprecht kein Problem. Im Antwortschreiben von Mareike Schütz, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, heißt es: Aktuell setzen wir in den besagten Altstadtgassen ausschließlich handgeführte Sauger mit variabler Saugleistung ein. Diese sind aufgrund ihrer Leistung allerdings nicht imstande, die Fugen zwischen den Pflastersteinen leer zu saugen. Auf den Gehwegen, die teilweise zu schmal für die Sauger sind, wird sogar per Hand gekehrt. Mängel an der Fugenstruktur, sind also nicht auf die Straßenreinigung zurückzuführen. Stand heute, sind uns auch keine Mängel in den genannten Gassen bekannt. Letzterer Satz wird zumindest durch den optischen Eindruck in den genannten Gassen nicht gestützt.

Ab 2024 leisere und bessere Kleinkehrmaschinen im Einsatz

Weiter heißt es: Da das Reinigungsergebnis mit der oben beschriebenen Reinigungstechnologie jedoch oftmals unbefriedigend gewesen sei und man deshalb auch schon viele Beschwerden von den Anwohnenden erhalten habe, würden ab 2024 Kleinkehrmaschinen mit variabler Saugleistung und Kunststoffbesen eingesetzt. Diese seien etwas leiser und daher vorteilhafter. In der Rumpelgasse habe man diese schon ausprobiert und sei sicher, damit einen guten Kompromiss zwischen dem Reinigungsergebnis und der Schonung der Verkehrsflächen gefunden zu haben. Es werde nicht davon ausgegangen, dass es hierdurch zu vermehrten Schädigungen der Fugenstruktur zwischen den Pflastersteinen kommen werde.

Abschließend heißt es dann in der Antwort des Amtes: Sämtliche Straßen und Gassen in der (Innen)Stadt werden in kurzen, regelmäßig wiederkehrenden Abständen von Straßenkontrolleuren begutachtet. Werden dabei Mängel bzw. verkehrsgefährdende Zustände festgestellt, sorgt das Tiefbau- und Verkehrsamt für eine schnellstmögliche Behebung. Sollten Mängel durch Anwohner festgestellt werden, könnten diese per E-Mail an anfrage.tiefbau-verkehr@erfurt.de gemeldet werden. Die Straßenkontrolleure würden dann den Fall prüfen.

Dem 70-jährigen Bauingenieur Mario Lamprecht war übrigens auch aufgefallen, dass die zu kurzen Wasserspeierrohre für hässliche Auswaschungen an den Festungsmauern des Petersbergs sorgen. Inzwischen hat sich der Chef des Amtes für Gebäudemanagement, Arne Ott, mit Lamprecht in Verbindung gesetzt. Man wird sich zu einem Gespräch treffen.