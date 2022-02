Appelle in Erfurt gegen Kriegsgefahr in Osteuropa

Erfurt. Eine Friedenskundgebung gab es im stürmischen Wetter in der Landeshauptstadt.

Etwa 100 Erfurterinnen und Erfurter sind am späten Freitagnachmittag dem kurzfristigen Aufruf zu einer Friedenskundgebung der Offenen Arbeit des Evangelischen Kirchenkreises, der Deutsch-Russischen Freundschaftsgesellschaft und des Stadtverbands der Partei Die Linke gefolgt.

Dem stürmischen Wetter zum Trotz bekräftigten die an der Kundgebung Teilnehmenden die Forderung nach einer friedlichen Beilegung der Krise an der Ukrainisch-Russischen Grenze.

Die Redner der Bündnisse und der Partei legten dar, dass ein neuer großer Krieg in Osteuropa viele Opfer und ungeahnte Risiken bedeuten würde, die auch vor Deutschland und Thüringen nicht haltmachen würden.

Gleichzeitig müsse an den schon seit Jahren mit Waffengewalt ausgetragen Konflikt im ostukrainischen Gebiet Donbass erinnert werden, betonte Jan van Aken, Friedensforscher und langjähriger Bundestagsabgeordneter. „Das Sterben und Notleiden der Menschen dort muss enden. Alle Waffenlieferungen in die Region führen schon jetzt zu Tausenden Toten und heizen den Krieg weiter an“, sagte van Aken in seinem Redebeitrag.

Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nahm an der Versammlung teil und mahnte in seinem Statement zur Deeskalation in dem Konflikt.