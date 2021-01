Arbeitsmarkt ist in Mittelthüringen zum Jahresende stabil

Die Arbeitslosigkeit ist zum Jahresende in Mittelthüringen – in Erfurt, Weimar, dem Weimarer Land, dem Ilm-Kreis und dem Kreis Sömmerda – als einzigem Agenturbezirk in Thüringen leicht gesunken. 16.549 Menschen waren im Dezember arbeitslos gemeldet. Das sind 89 weniger als im November, jedoch 2703 mehr als vor einem Jahr. Das bedeutet im Vorjahresvergleich eine Zunahme um 20 Prozent.

Als „robust“ bezeichnet Simone Faßbender, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Erfurt, den Arbeitsmarkt zum Jahresende 2020. Die Unternehmen hielten an ihren Fachkräften fest und nutzen Kurzarbeit: „Eine gute Entscheidung für Beschäftigte und Betriebe“, so die Agentur-Chefin. Ihr Ausblick: „Wir erwarten für den Januar allerdings einen saisonalen Anstieg der Arbeitslosigkeit, denn dann werden die zum Jahresende auslaufenden Befristungen und Kündigungen statistisch erfasst. Mittelfristig spricht viel dafür, dass der Arbeitsmarkt weiterhin stabil bleibt. Wichtig dafür sind die Beschäftigungssicherung durch Kurzarbeit und die zügige Auszahlung der Wirtschaftshilfen von Bund und Land. Je länger jedoch das Infektionsgeschehen so dynamisch ist und die nötigen Einschränkungen dauern, desto mehr Unternehmen kommen an ihre Grenzen“, sagt sie.

Kurzarbeit stabilisiert den Arbeitsmarkt

Der geringe Rückgang in Mittelthüringen wird von einem größeren Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Stadt Erfurt und einem leichten Rückgang im Ilm-Kreis getragen. In Weimar und im Kreis Sömmerda hingegen stieg die Arbeitslosigkeit leicht. Im Weimarer Land war sie auf dem November-Niveau. Der saisonale Effekt, der in den vergangenen Jahren zu steigenden Arbeitslosenzahlen vom November zum Dezember führte, habe sich abgeschwächt. Die Arbeitslosigkeit stieg bei Männern, die verstärkt in witterungsabhängigen Branchen beschäftigt sind. Auch haben sich zum Jahresende mehr Beschäftigte aus dem Baugewerbe, der Landwirtschaft und dem Verarbeitenden Gewerbe arbeitslos gemeldet. Insgesamt sind die Zugänge in die Arbeitslosigkeit verglichen mit November lediglich um 16 auf 1254 gestiegen. Im gleichen Zeitraum begannen mit 1013 Beschäftigungsaufnahmen jedoch auch weniger Menschen eine neue Arbeit. Bei den Jüngeren sank die Arbeitslosigkeit innerhalb eines Monats deutlich. Insgesamt lag die Arbeitslosenquote in Mittelthüringen wie im November bei 5,9 Prozent und damit 0,9 Prozentpunkte höher als im Dezember letzten Jahres.

Mehr Unternehmen suchen Verstärkung

Im Dezember zeigten 361 Unternehmen neue Kurzarbeit für 3699 Beschäftigte an. Im November hatten 454 Unternehmen Arbeitsausfall für 3506 Mitarbeitende angezeigt. Diese Zahlen geben laut Agentur für Arbeit jedoch keinen Hinweis darüber, wie viele Unternehmen zum Jahresende tatsächlich in Kurzarbeit waren, da in den meisten Fällen aufgrund des langen Bewilligungszeitraumes keine erneute Antragstellung notwendig gewesen seien und die Unternehmen drei Monate Zeit für die Abrechnung des Kurzarbeitergeldes gehabt hätten. „Die bislang abgerechneten Kurzarbeitsanträge für Frühjahr und Sommer zeigen, dass der Höchststand bei realisierter Kurzarbeit im April lag. Da betraf Kurzarbeit 4343 Unternehmen mit 32531 Beschäftigten. Ihre Zahl sank kontinuierlich auf 13895 Beschäftigte in 2051 Unternehmen im August. Damit betraf Kurzarbeit im April und Mai jeden siebten Beschäftigten, im August noch jeden fünfzehnten“, heißt es im Arbeitsmarktbericht vom Dezember.

Zum Jahresende stieg die Zahl der neu gemeldeten Stellen um 90 auf 1322. Das sind deutlich mehr als vor einem Jahr. Gesucht werden derzeit neue Beschäftigte vor allem über Personaldienstleister, in der Verwaltung, im Handel, im Dienstleistungsbereich und im verarbeitenden Gewerbe.

Sinkende Arbeitslosigkeit in Erfurt zum Jahresende

Nach Angaben der Agentur für Arbeit ist die Arbeitslosigkeit zum Jahresende in Erfurt gesunken. 7271 Menschen waren im Dezember arbeitslos gemeldet. Das sind 129 weniger als im November, jedoch 1367 beziehungsweise 23 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der saisonale Effekt, der in den vergangenen Jahren zu steigenden Arbeitslosenzahlen vom November zum Dezember führte, sei auch in Erfurt abgeschwächt. Die Arbeitslosigkeit sank im Monatsvergleich bei Frauen, Jüngeren und Menschen mit ausländischem Pass. Insgesamt hätten sich weniger Menschen neu arbeitslos gemeldet (565) als vor einem Jahr und als im November. Gleichzeitig konnten jedoch auch weniger Menschen eine neue Beschäftigung aufnehmen (481) als vor einem Monat. Auch begannen weniger Menschen eine Aus- oder Weiterbildung. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum November geringfügig um 0,1 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 5,3 Prozent.

Im Dezember zeigten in Erfurt 163 Unternehmen neue Kurzarbeit für 2027 Beschäftigte an. Im November hatten 217 Unternehmen Arbeitsausfall für 1448 Mitarbeitende angezeigt. Diese Zahlen geben laut Arbeitsagentur jedoch keinen Hinweis darüber, wie viele Unternehmen zum Jahresende tatsächlich in Kurzarbeit waren, da in den meisten Fällen aufgrund des langen Bewilligungszeitraumes keine erneute Antragstellung notwendig war und die Unternehmen drei Monate Zeit für die Abrechnung des Kurzarbeitergeldes haben. Die bislang abgerechneten Kurzarbeitsanträge für Frühjahr und Sommer zeigten, dass der Höchststand bei realisierter Kurzarbeit im April lag. Da betraf Kurzarbeit 1904 Unternehmen mit 12965 Beschäftigten.

Im Mai waren es noch fast genauso viele. Danach sank ihre Zahl, teilt die Agentur für Arbeit mit. Die aktuellsten Daten liegen von Juli vor: 6407 Beschäftigte in 1003 Unternehmen waren in Kurzarbeit. Damit betraf Kurzarbeit im April und Mai jeden achten Beschäftigten, im Juli noch jeden siebzehnten. Am stärksten betroffen waren der Handel, die Gastronomie und sonstige Dienstleistungen.

Zum Jahresende stieg die Zahl der neu gemeldeten Stellen um 116 auf 688. Das sind deutlich mehr als vor einem Jahr. Gesucht werden derzeit neue Beschäftigte vor allem über Personaldienstleister, in der Verwaltung, im Dienstleistungsbereich und im Handel.