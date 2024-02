Erfurt. Bislang waren fünf sommerliche Konzerte auf der Petersberg-Festwiese geplant. Jetzt hat die Konzertagentur öffentlich gemacht, wer als internationaler Künstler noch gebucht ist.

Jetzt steht fest, dass auch das zweite sommerliche Konzertwochenende auf der Festwiese des Erfurter Petersberges mit drei Auftritten über die Bühne geht. Zu Christian Steiffen (26. Juli) und Sänger Wincent Weiss (27. Juli) gesellt sich nun die Band „Calexico“, die am Sonntag, 28. Juli das Line-up komplettiert. Die sechs Musiker sind auf „Summer European Tour“, der Vorverkauf für Tickets startet am Freitag, 1. März, ab 10 Uhr. In Thüringen haben sich die Amerikaner eine große Fangemeinde bei Auftritten in der Jenaer Kulturarena erspielt.