Erfurt. In ein Bürogebäude am Erfurter Herrenberg spaziert ein Mann, der offenbar nach Wertgegenständen sucht. Der Sicherheitsdienst greift ein.

Ein bereits amtsbekannter 43-jähriger Erfurter kam am Samstagnachmittag mit offenbar bösen Absichten in ein Bürogebäude am Erfurter Herrenberg. Wie die Polizei mitteilte, durchstreifte er hier die frei zugänglichen Innenbereiche auf der Suche nach möglichen Wertgegenständen.