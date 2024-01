Erfurt. Über ein Kleinanzeigenportal bietet eine Frau vermeintlich hochwertige Elektronikartikel im Internet an. Doch am Ende sind sie nicht ganz so wertvoll, wie es scheint...

Aufgrund eines Zeugenhinweises ist es der Polizei in Erfurt Nord am Freitag gelungen, Betrugshandlungen einer 21-jährigen Tatverdächtigen sowie ihres 24-jährigen Begleiters aufzudecken. Über ein Kleinanzeigenportal hatte die Frau vermeintlich hochwertige Elektronikartikel im Internet angeboten. Erst bei genauerer Betrachtung stellte sich laut Polizei heraus, dass es sich hierbei um Fälschungen handelte. Im Rahmen von Durchsuchungen wurden mehrere vermutlich gefälschte Produkte beschlagnahmt. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen gewerbsmäßigen Betruges eingeleitet.

red