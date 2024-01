Erfurt. Ein 34-Jähriger wurde am Samstag von einem Mann attackiert und bestohlen. Die Bundespolizei stellte den bekannten Täter.

Ein sogenannter Intensivtäter ist der Bundespolizei am Samstag ins Netz gegangen. Der 27-jährige ausreisepflichtige Marokkaner griff am Hauptbahnhof einen 34-jährigen Deutschen an und raubte ihn aus. Polizisten konfrontierten den aggressiven Angreifer, stellten Geld, Drogen und ein Messer sicher.