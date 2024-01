Erfurt/Alach. Zum Programm des traditionellen Dämmerschoppens in Alach steuerten 23 Vereine ihre Programmpunkte bei. Außerdem wurden verdiente Karnevalisten geehrt.

Der Einladung des Karneval Club Alach zum traditionellen Dämmerschoppen sind am Samstag wieder viele Karnevalisten in das Gasthaus „Zur Schenke“ in Alach gefolgt. Pünktlich um 15.11 Uhr eröffnete Dirk Blasse, der neue Präsident des KCA, die Festivitäten. In der bis auf den letzten Platz ausverkauften Narrhalla sorgten insgesamt 23 befreundete Vereine aus Thüringen, Sachsen, Hessen und Franken gemeinsam mit Highlights aus ihren Programmen für eine rundum gelungene Veranstaltung. Das Programm in dieser Gemeinschaftssitzung wurde von mehr als 200 Aktiven gestaltet. Von Bütt, Gardetanz, Showtanz, Gesang bis hin zum Tanzmariechen waren alle Genres des Karnevals vertreten.