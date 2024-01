Erfurt. Hunderte Traktoren und Tausende Demonstranten brachten den Alltag in Erfurt gehörig durcheinander. Das Fazit von Polizei und Verkehrsbetrieben ist eindeutig.

Das große Rangieren begann am Montagmittag kurz nach 12 Uhr. Als die zentrale Kundgebung des Thüringer Bauernverbandes am Löbertor endete, pilgerten Hunderte Landwirte, Handwerker, Spediteure und andere Demonstranten zurück zu ihren Maschinen und schickten sich an, die Stadt zu verlassen. Langsam aber stetig, hupend und blinkend, bewegten sich die schweren Gefährte über den Juri-Gagarin-Ring und die großen Ausfallstraßen in alle Himmelsrichtungen davon. Manche drehten noch eine Extrarunde an der Staatskanzlei und dem Landtag vorbei. Am Nachmittag rollte der Verkehr in der Stadt wieder weitgehend.