Erfurt. Als Special-Guest ist der Entertainer bei „The Show“ zu erleben. Mit der schwedischen Erfolgsgruppe verbindet er gleich mehrere Momente der Liebe.

Man spürt förmlich durch das Telefon, wie die Augen von Ross Antony leuchten. Für den 49-Jährigen, der von 2001 bis 2006 Mitglied der Castingband Bro’Sis war und 2013 eine Karriere als Schlagersänger begann, geht ein Traum in Erfüllung. Er ist Special-Guest bei “THE SHOW – A Tribute to ABBA”, die ab Anfang Mai 2024 mit 14 Shows in Deutschland zu erleben sein wird. Bei den meisten Konzerten ist der Entertainer mit auf der Bühne der Erfolgstribute-Show und performt seine ABBA-Lieblingssongs. Am 11. Mai 2024 kommt die Show in die Messehalle nach Erfurt. Im Interview spricht Antony über seine Lieblingsband ABBA.