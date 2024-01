Erfurt. Still ruht die Brachfläche im Erfurter Norden, was die Anwohner beunruhigt. Der Investor verweist auf „Arbeiten, die keiner sieht“ und kündigt Bagger an.

Der Investor vom Einkaufszentrum Roter Berg hält an dem im Sommer verkündeten Zeitplan mit einer Eröffnung Ende 2025 fest. Der Eindruck von Stillstand, der den Stadtteil angesichts der Brachfläche plagt, täusche.