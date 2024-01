Erfurt. 1990 nutzten viele Erfurter Jugendliche die Gelegenheit, das bekannte Festival zu besuchen. Für ein Buch fragt ein Mainzer nach ihren Erinnerungen.

Eine „Fete für Bein, Bauch und Birne“ hatte unsere Zeitung im April 1990 das Open-Ohr-Festival in Mainz betitelt. In der Erfurter Partnerstadt feiert das Kulturprogramm nun sein 50. Jubiläum. Um einen Blick in die Geschichte zu werfen, sucht Rainer Christ nach Erfurtern, die 1990 nach Mainz bei dem Festival dabei waren.