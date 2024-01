Erfurt. Ein womöglich psychisch verwirrter Mann hat sich in Erfurt am Montag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 61-Jährige hatte keinen Führerschein und gefährdete mehrfach andere Verkehrsteilnehmer.

Ein womöglich geistig verwirrter Mann hat sich am Montagmorgen in und um Erfurt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, war der Mann Zeugen zunächst gegen 7.15 Uhr in der Weimarischen Straße aufgefallen, sodass diese den Notruf gewählt hätten.