Erfurt. Diese Woche hält noch interessante Veranstaltungen bereit. Die IHK macht sich für Auszubildende stark.

Die zweite Folge der Theatersoap „Erfurter Bettgeschichten“, unter dem Titel „Ein dickes Ding“ präsentiert das Theater im Pailais am 20.Januar um 20 Uhr in der Offenen Arbeit (Allerheiligenstraße 9). Erzählt werden Geschichten aus Erfurt über Erfurt, gewitzt verpackt in der Szenerie eines Krankenhauses. Ein Highlight mit Fortsetzung für Serienfans. Übrigens: Einsteigen sei jederzeit möglich. Man müsse die vorigen Folgen nicht gesehen haben, um der spannenden, witzigen und überraschenden Geschichte folgen zu können, wirbt das Theater. Karten können reserviert werden unter 0361/55 04 99 01 oder unter kontakt@theaterimpalais.de