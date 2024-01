Erfurt. Im vergangenen Jahr lag die Arbeitslosenquote in Erfurt über sechs Prozent und damit höher als 2022. Doch in einer Branche wurden mehr Menschen eingestellt als in allen anderen.

Im vergangenen Jahr waren in Erfurt mehr Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen als noch 2022. Laut Jahresbilanz der Agentur für Arbeit waren im Verlauf von 2023 durchschnittlich 6964 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 633 Personen beziehungsweise zehn Prozent mehr als im Jahr davor. Im Schnitt lag die Arbeitslosenquote damit bei 6,1 Prozent, das sind 0,6 Prozentpunkte mehr als 2022. Bürgergeld wurde von 10.840 Erfurtern bezogen, das waren 430 mehr als 2022.