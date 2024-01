Erfurt. Die Aufteilung der Straßen in Gehwege und Fahrbahnen muss nicht sein, meint Stefan Schubert in seinem Leserbrief. Er nennt Beispiele, wo es in Erfurt auch anders gehen kann.

Stefan Schubert engagiert sich in der Erfurter Ortsgruppe des Vereins FUSS für ein Umdenken in der Verkehrsplanung. Diese soll die Belange von Fußgängern stärker beachten.

