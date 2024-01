Erfurt. Nach sieben Jahren Katzenschutzverordnung in Erfurt zieht das Veterinäramt Bilanz: Wie viele Streuner kastriert wurden, wo sie leben und wie fit sie sind.

Erfurts wild lebende Katzen sind überwiegend in einem guten Zustand. Von den an Futterstellen eingefangenen und von Tierärzten untersuchten Tieren wurden 73 Prozent als „klinisch gesund“ beurteilt, berichtet das Erfurter Veterinäramt in seiner jährlichen Katzen-Statistik. Der Anteil der mehrfach, meist schwer erkrankten Tiere betrug 5,3 Prozent.