Erfurt. In einer Straßenbahn ist ein Mann mit einer Flasche angegriffen und verletzt worden. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Erfurt:

Dienstagabend ist in Erfurt eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Straßenbahn eskaliert. Wie die Polizei berichtete, war ein 30-Jähriger mit der Bahn in der Innenstadt unterwegs, als er mit einem Unbekannten in Streit geriet. Dieser lief derart aus dem Ruder, dass der Unbekannte mit einer Flasche auf den 30-Jährigen losging und ihn damit leicht am Kopf verletzte.