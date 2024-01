Erfurt. Die nächsten Höhepunkte in der Messehalle Erfurt stehen an. Die Evag will helfen, die Gefahr eines möglichen Verkehrschaos zu bannen.

Eine entspannte An- und Abreise garantieren die Erfurter Verkehrsbetriebe zu den Shows der Ehrlich Brothers am Samstag, dem 13. Januar 2024 und am Sonntag, dem 14. Januar 2024. Besucher können sogar unterm Strich Sprit und Geld sparen.

red