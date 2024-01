Erfurt. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer betrifft auch die Schulverpflegung. Seit dem 1. Januar müssen Erfurter Eltern tiefer in die Tasche greifen.

Für das Schulessen müssen jene Eltern, deren Kinder eine staatliche Schule in Erfurt besuchen, nun mehr bezahlen. Mit dem 1. Januar wurden die Preise für die Schülerspeisung angehoben. Hintergrund ist das Ende des während der Pandemie abgesenkten Mehrwertsteuersatzes. Jetzt werden wieder 19 Prozent, statt bisher 7 Prozent fällig, so wie auch in der Gastronomie.