Erfurt. Die Protestwoche in Deutschland hält auch Erfurt in Atem. Nun sind es die Transportunternehmen, die lautstark und mit einer Aufsehen erregenden Aktion durch die Stadt ziehen.

Teure Maut, Dieselpreise und CO2-Steuer - die Güterverkehrsbranche sieht sich durch staatliche Gesetze und die Inflation stark gebeutelt und schließt sich den Aktionen der Bauern in dieser Woche an. In Erfurt sorgt ein Lkw-Konvoi mitten im Berufsverkehr für Aufmerksamkeit und für Pendler für einige Warteminuten.