Erfurt. Ein Anhänger hat sich während der Fahrt auf der Autobahn von einem Auto gelöst. Ein Transporterfahrer konnte nicht rechtzeitig ausweichen.

Nach einem Unfall auf der A71 bei Erfurt ist die Autobahn in Fahrtrichtung Sangerhausen Mittwochabend für knapp zwei Stunden gesperrt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, waren an dem Unfall drei Fahrzeuge beteiligt.