Erfurt. Drei Männer wollten einen Fahrradladen in Erfurt bestehlen. Sie wurden aber dabei beobachtet. Das sind die weiteren Polizeimeldungen.

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag in Erfurt gleich drei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei der Diebe über den Zaun des Außengeländes eines Fahrradladens im Norden Erfurts gestiegen. Anschließend nahmen sie diverse Fahrradteile an sich, die sie über den hohen Zaun hievten. Auf der anderen Seite nahm ihr Komplize die Teile entgegen.