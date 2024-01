Erfurt. Längeres gemeinsames Lernen liegt in Erfurt im Trend. Nun diskutieren eine Grund- und Regelschule im Osten der Stadt die Gründung einer Gemeinschaftsschule.

In der bewegten Erfurter Schullandschaft könnte es eine weitere Veränderung geben. Derzeit wird diskutiert, ob sich die beiden Thomas-Mann-Schulen an der Halleschen Straße, also die Grundschule 2 und die Regelschule 1, zu einer Gemeinschaftsschule zusammenschließen. Über diese Pläne wurden die Eltern informiert. Ob es tatsächlich zur Umwandlung kommt, ist noch völlig offen.