Erfurt. Zwischen Innenstadt und Erfurt-Nord gibt es ein Wandbild, das den Dom zeigt. Unsere Kolumnistin Kathleen Kröger hat gesehen, woran es dabei fehlt.

Erfurt ist reich an Kunst und prachtvoller Architektur. Beides kommt gern auf Wandbildern zum Tragen, die auf eigens dafür vorgesehenen Flächen im Stadtbild dafür zur Verfügung gestellt werden. So fiel mir jüngst das Bild zwischen Juri-Gagarin-Ring und Boyneburgufer ins Auge. Darauf zu sehen: der Erfurter Dom und viele Details, die eine große Zuneigung zur Landeshauptstadt bunt illustrieren. Doch eine Sache will meinem inneren Sinn für Ordnung und Korrektheit einfach nicht an dem sonst schönen Bild gefallen. Der Dom ist nämlich ein klein wenig zu groß geraten und hat die Höhe der Wand, die hier als Leinwand für das Kunstwerk dient, in der Höhe gesprengt. So hört unser Wahrzeichen einfach oben auf, sodass die Spitze des Gotteshauses keinen Platz mehr gefunden hat.