Erfurt. Der Erfurter Museumskeller ist der Ort für Liedermacher-Nachwuchs, während bereits prominentere Vertreter dieses Genres für mehrere Stunden im HsD für beste Unterhaltung sorgen wollen.

Nach einer dreijährigen Coronapause findet an diesem Wochenende endlich wieder das Erfurter Liedermacherfestival statt. Das kultige Event der Kleinkunst mit langer Tradition startet am Freitag, 12. Januar, im Museumkeller mit einem Newcomerabend und findet seinen Höhepunkt bereits am Folgetag, am Samstag, 13. Januar, mit Profis der Szene im Haus der sozialen Dienste (HsD).