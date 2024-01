Der Film "Der König der Löwen" zieht seit Jahrzehnten die Zuschauer in den Bann. Am Donnerstagabend konnten die Gäste den Film zwar nicht sehen, aber die Musik daraus hören. Ein Orchester, sowie ein Chor und viele Solisten spielten die Elton John Songs live. So hatte der Besucher das Gefühl in die Welt von Simba, Nala und Mufasa einzutauchen.