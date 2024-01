Erfurt. Die Polizei hat in der Innenstadt einen Mann kontrolliert, der eine Schusswaffe, verbotene Messer und Drogen dabei hatte. In seiner Wohnung fand die Polizei noch mehr.

Das richtige Bauchgefühl hatten am Donnerstag Polizeibeamte, als sie am Vormittag in der Innenstadt von Erfurt einen Mann kontrollierten. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, hatte der 48-Jährige nicht nur eine Schusswaffe bei sich. Er führte auch verbotene Messer, einen Schlagring und einen Teleskopschlagstock bei sich. Zudem stießen die Polizisten bei ihm auf mehrere Gramm Drogen.