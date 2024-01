Erfurt. Die Polizei hat einen Autofahrer mit mehr als zwei Promille aus dem Verkehr gezogen. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei aus Erfurt.

Die Polizei hat Donnerstagabend einen Autofahrer in Erfurt aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, war der 41-Jährige kurz vor 20 Uhr in der Ulan-Bator-Straße mit seinem Skoda in eine Verkehrskontrolle geraten. Ein Atemalkoholtest offenbarte, dass der Mann nicht mehr imstande war, am Straßenverkehr teilzunehmen. Er erreichte einen Wert von fast zwei Promille.