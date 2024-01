Erfurt. Dieses Jahr soll der Umzug auf historischer Route wieder die Närrinnen und Narren durch die Altstadt führen. Wie viele Akteure sich beteiligen, ist aber aktuell noch offen.

Der Countdown läuft: Nach drei Jahren Pause soll am 11. Februar wieder ein großer Umzug der Karnevalisten durch Erfurt führen. Start und Zielpunkt wird wieder der Domplatz sein. Wie viele Vereine sich allerdings an dem Umzug beteiligen werden und wie groß dieser tatsächlich geraten wird, ist aktuell noch offen. „Wir hoffen, dass wir an alte Teilnehmerzahlen anknüpfen können“, sagt Jens-Christian Porsch von der Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) optimistisch.