Erfurt. Der Erfurter Fernbushalt wird durch seine originelle Ausfahrt von sich reden machen, die auch Autofahrer betrifft. Die Stadtverwaltung sagt, wann die ersten Busse dort halten sollen.

Die Bauarbeiten für einen regulären Fernbushalt in Erfurt befinden sich in der Winterpause. Voraussichtlich am kommenden Mittwoch (17. Januar) sollen die Arbeiten an der Weströhre des Schmidtstedter Tunnels aber weitergehen, bestätigt die Erfurter Stadtverwaltung.