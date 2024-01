Erfurt. Florian Nolte und Jonathan Weidner sind mit der Ilvers-Musikbar eine feste Institution in der Erfurter Kulturszene. Was dort ab diesem Jahr anders läuft.

Was tun, wenn Einkaufspreise steigen, man sein Essen aber nicht teuer machen möchte? In dieser Zwickmühle stecken gerade viele gastronomische Einrichtungen. Florian Nolte hat für seine Ilvers-Musikbar eine Lösung gezogen, die vorerst eher Konsequenz als eine Zukunftsvision ist. „Wir haben uns im Dezember entschieden, den gastronomischen Betrieb einzustellen und uns auf Veranstaltungen zu konzentrieren“, so der Betreiber der Kneipe in der Magdeburger Allee.