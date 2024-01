Erfurt. Unbekannte haben in Erfurt ein Mehrfamilienhaus mit zwei Feuerlöschern völlig verwüstet.

Gebrannt hat es in einem Punkthochhaus in der Erfurter Körnerstraße zwar nicht, aber Unbekannte entleerten dennoch – sehr zum Missfallen der Bewohner – Feuerlöscher in dem Gebäude. Im Foyer, Hausflur und im Fahrstuhl hätten die Unbekannte die beiden Brandbekämpfungsmittel mutwillig verteilt, schreibt die Polizei in einer Meldung.