Berlin. Wie spannend sind Beton-Fische an DDR-Schulen? Unsere Reporterin Kathleen Kröger überzeugt beim „Reporterslam“ nicht nur mit dem Thema.

Sie kam, sah und siegte. Mit dem leicht abgedroschenen Spruch hätte Kathleen Kröger beim „Reporterslam“ in der Nacht zum Sonntag nicht den Pokal geholt. Aber mit einem pointierten Vortrag sorgt sie vor 500 Zuschauerinnen und Zuschauern im ausverkauften „Heimathafen“ in Berlin für manchen Lacher und setzt sich gegen starke Konkurrenz durch. Und das, obwohl es in ihrem Slam um schlichte Betonelemente an DDR-Plattenbauschulen geht.