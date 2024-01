Erfurt. Um die US-Wahlen und das Wirken der Stasi, um poetischen Gesang, Flossenschwimmen und einen Rheingold-Dirigenten geht es in den aktuellen Nachrichten aus der Landeshauptstadt Erfurt.

„Ich lebe gern“ mit Wenzel & Band im HsD

„Ich lebe gern“ lautet das Motto von Wenzel & Band, die am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr im Haus sozialer Dienste (HsD) auf der Bühne zu erleben sind. „In den grauen Morgenstunden, zwischen Zweifeln und Müdigkeit finden die Lieder ihre letzte Form. Die Welt ist aus den Fugen. An den Schadstellen unserer Hoffnung suchen Melodien und Worte nach der richtigen Stelle“, heißt es in der Konzertankündigung. Lieder aus dem Fundus der letzten 52 Alben, getragen von sanften und bestimmten Tönen der Gitarren, Trompete, Bass und Akkordeon, Klavier und Trommeln spielen in den unwiederholbaren Stunden der Konzerte zum Tanz auf. Tourneen führten Wenzel durch Frankreich, Österreich, Amerika, Nikaragua, die Türkei. Er stand mit Arlo Guthrie, Randy Newman, Ferhat Tunc, Konstantin Wecker und vielen Sängern auf der Bühne. 2023 erschien der Dokumentarfilm „Wenzel : GLaubt nie, was ich singe“ bei Arsenal Film und die neue Solo Live-CD „Noch verschont von großen Kriegen“ auf dem Label Matrosenblau.

Flossenschwimmer sind in der Roland-Matthes-Schwimmhalle

Die Flossenschwimmer (Finswimmer) tragen am Samstag, 20. Januar, in der Roland-Matthes-Schwimmhalle die Offenen Thüringer Meisterschaften aus. Ab 9 Uhr werden die Sieger und Platzierten im Streckentauchen und Flossenschwimmen auf verschiedenen Distanzen und in unterschiedlichen Altersklassen bis hin zu den Masters Gruppe E, Jahrgang 1959 und älter, ermittelt. Am 20. Januar ist daher kein öffentlicher Badebetrieb in der Roland Matthes Schwimmhalle möglich. Alternativ kann die Schwimmhalle Johannesplatz von 8 bis 16 Uhr genutzt werden. Zuschauer zu den Wettkämpfen sind in der Roland Matthes Schwimmhalle herzlich willkommen.

Jahresprogramm der Lymphselbsthilfe liegt vor

Die Lymphselbsthilfe Thüringen bietet seit 18 Jahren Beratung und Unterstützung bei den wenig beachteten Erkrankungen des Lymph- und Venensystems an. Mit Informationsveranstaltungen und Begegnungen übers Jahr unterstützt sie Betroffene, sensibilisiert Mediziner, knüpft Kontakte zu Kliniken. Treffpunkt ist an jedem 2. Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr in den Räumen des Schutzbundes der Senioren Erfurt am Juri-Gagarin Ring 56 a. Beim Januartreff, mit Themenschwerpunkt Venen-Ödeme, konkretisierte sich das Jahresprogramm mit Projekten, Messeteilnahmen, Gesundheitstagen. Fahrten führen nach Hamburg, in die Lymphklinik sowie zur Betriebsbesichtigung beim Kompressionshersteller Bauerfeind. Kräuterwanderungen sind ein Standbein der Ernährungsberatung. Zudem gibt es Kochkurse mit der Volkshochschule Erfurt. Die Anmeldungen dafür erfolgen direkt bei der Volkshochschule, heißt es vom Verbands-Vorstand. Kontakt gibt es über die E-Mail-Adresse info@lymphpatietenten-thueringen.de. Die Anmeldung zu den Projektfahrten sollte bis 25. Januar 2024 erfolgen.

Landesbischof Kramer predigt in der Reglerkirche

Friedrich Kramer (Magdeburg), der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, predigt im Gottesdienst am Sonntag, 21. Januar ab 9.30 Uhr in der Reglerkirche, Bahnhofstraße 7. Der Gottesdienst schließt die Gebetswoche der Evangelischen Allianz ab und steht unter dem Motto: „Gottes Mission geht weiter“. Es spielt die Band „1hoch3“, die vor allem Lobpreislieder singt. Im Anschluss an den Gottesdienst wird zu Gesprächen bei Kaffee und Kuchen eingeladen. Die Evangelische Allianz versteht sich als ein Bund von Christusgläubigen, die verschiedenen christlichen Kirchen, Gemeinden und Gruppen angehören. Sie ist ein Netzwerk für Einheit, gemeinsames Beten, gemeinsamen Glauben, gemeinsames Bezeugen des Evangeliums, gemeinsame ‚Zeitansagen‘ zu gesellschaftlich relevanten Themen und Übernahme von Verantwortung in unserer Welt auf der Grundlage der Glaubensbasis.

Uni blickt auf die US-Wahlen 2024 voraus

Unter dem Titel „Die US-Wahlen 2024 – ein parteiübergreifender Ausblick auf die wichtigsten Themen, Schlüsselstaaten und den Wahlprozess“ lädt die Willy Brandt School of Public Policy der Universität Erfurt in Kooperation mit der Professur für Nordamerikanische Geschichte, dem US-Generalkonsulat in Leipzig und dem Cornell University Institute of Politics and Global Affairs am Dienstag, 23. Januar, zu einer Podiumsdiskussion ein. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt, ist öffentlich und beginnt um 18 Uhr im Gebäude C18 (Lehrgebäude 4), Raum D01, auf dem Campus.

Wissenswertes über das Wirken der Staatsicherheit

Das Stasi-Unterlagen-Archiv Erfurt lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger jeden 3. Donnerstag im Monat zur monatlichen Archivführung ein. Bei den Führungen erfahren die Besucherinnen und Besucher Wissenswertes über das Wirken und die Arbeitsweise des Ministeriums für Staatssicherheit der ehemaligen DDR. Welche Rolle spielte die Stasi im täglichen Leben? Wie arbeitete der Geheimdienst, welchen Einfluss übte er aus? Wie werden heute die Akten zur Aufarbeitung genutzt? Das Erfurter Stasi-Unterlagen-Archiv verwahrt rund 4,5 Regalkilometer Akten, etwa 1,7 Millionen Karteikarten sowie zahlreiche Fotos, Filme und Dias. Nächster Termin ist am Donnerstag, 18. Januar, 16 Uhr im Stasi-Unterlagen-Archiv Erfurt, Petersberg Haus 19.

Pedro Halffter dirigiert das „Rheingold“

Pedro Halffter übernimmt die musikalische Leitung von Richard Wagners Oper „Das Rheingold“, die ab dem 23. März am Theater Erfurt aufgeführt wird. Der in Madrid geborene Halffter stammt aus einer Musikerfamilie und ist der Sohn des Komponisten und Dirigenten Cristóbal Halffter. An der Hochschule für Musik in Wien nahm er ein Dirigierstudium bei Leopold Hager auf. Nach dem Abschluss 1995 erhielt er ein Stipendium des Fulbright-Programms für ein Kompositionsstudium in New York. Von 2001 bis 2004 war Halffter erster Gastdirigent der Nürnberger Symphoniker und 2002 bis 2003 zusätzlich Chefdirigent des Jugendorchesters der Bayreuther Festspiele. Das Teatro de la Maestranza in Sevilla leitete er von 2001 bis 2004 als künstlerischer Direktor. Seit 2004 ist er Chefdirigent des Real Orquesta Sinfónica in Sevilla und des Orquesta Filarmónica de Gran Canaria in Las Palmas.

Meldepflicht zu schwerbehinderten Beschäftigten

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit durchschnittlich mindestens 20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich verpflichtet, auf mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Diese Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben der Agentur für Arbeit bis spätestens 31. März 2024 ihre Beschäftigungsdaten anzuzeigen. Diese Frist kann nicht verlängert werden. Am schnellsten und einfachsten geht es elektronisch. Um die Anzeige zu erstellen, können Unternehmen sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die kostenfreie Software IW-Elan nutzen. Diese steht auf der Homepage www.iw-elan.de unter der Rubrik „Software“ zur Verfügung oder kann als CD-ROM unter der Rubrik „Service“ bestellt werden. Seit dem Anzeigejahr 2021 ist die elektronische Anzeige mit IW-Elan noch einfacher: Es ist keine Unterschrift und kein postalischer Versand der Anzeige mehr erforderlich. Kommen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihrer Beschäftigungspflicht nicht nach, ist eine sogenannte Ausgleichsabgabe zu zahlen.