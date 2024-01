Erfurt. Bei einer Auseinandersetzung in Erfurt wurde ein 38-Jähriger schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Verursacher wurde festgenommen.

Nach einer Auseinandersetzung in Erfurt wurde am Wochenende ein 35-Jähriger hinter Gitter gebracht. Wie die Polizei am Montag informierte, sei der der Mann gemeinsam mit einer 34-Jährigen am Freitagabend gewaltsam in die Wohnung eines 38 Jahre alten Mannes in der Andreasvorstadt eingedrungen. Dort gingen die drei Beteiligten mit verschiedenen Gegenständen aufeinander los.