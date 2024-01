Erfurt. Unweit eines geschichtsträchtigen Hauses in der Innenstadt wird repariert, wie in alten Zeiten. Welches Detail nicht ganz dazu passt.

Eine der wohl ältesten erhaltenen Werbe-Illustrationen Erfurts kann der aufmerksame Spaziergänger in der Augustinerstraße entdecken. In einem Hofdurchgang finden sich drei alte Wandbilder, die neben Schlosser, Laster (im Bild) und Fahrrad auch etwas zeigen, das im Kontext des 20er-Jahre-Stils verwirrt: Eines der kunstvoll gemalten Bilder zeigt nämlich ein Auto, das es mit einer Laterne aufnehmen wollte. Nur scheint der Wagen deutlich moderner zu sein, als der Pinselstrich, in dem er umgesetzt wurde.