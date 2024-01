Erfurt. Ein schwarzer Pudel ist auf der B4 vor ein Auto gelaufen. Die Autofahrerin ging davon aus, dass das Tier den Zusammenstoß nicht überlebt hatte.

Eine schwarze Pudelhündin hatte Montagmittag Glück im Unglück. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, war der Hund seinem Besitzer ausgebüxt und in der Nähe der B4 allein unterwegs.

Bei der Abfahrt Kühnhausen in Richtung Nordhausen lief der Hund vor einen Audi. Die 46-jährige Autofahrerin bremste ab, kollidierte aber dennoch mit dem Vierbeiner.

Sie ging davon aus, dass der Hund den Zusammenstoß nicht überlebt hatte. Umso größer war die Freude, als die Polizei die kleine Ausreißerin kurze Zeit später unverletzt in einem Gebüsch fand. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

