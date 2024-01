Erfurt. Mit seinem Programm kommt der deutsch-französische Kabarettist Alfons ins Dasdie. Worum es geht und was er an Ostdeutschand schätzt.

Mit seinem Puschelmikrophon und der orange-blauen Trainingsjacke ist Alfons im deutschen Fernsehen eine feste Größe auf der Mattscheibe. Mit seinem Bühnenprogramm „Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort genug Parkplätze?“ gastiert der deutsch-französische Kabarettist auch in Erfurt. Im Dasdie stellt er große Fragen und will damit Witz und Nachdenken zusammenringen. Wir haben mit Emmanuel Peterfalvi, wie die Kunstfigur im echten Leben heißt, über den Abend gesprochen. Aber auch über Erfurt: