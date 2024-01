Erfurt. Wer nicht ständig auf ein Auto angewiesen ist, spart mit Carsharing und schont die Umwelt: Argumente, denen gegenüber sich immer mehr Erfurter aufgeschlossen zeigen.

Fast 1000 Erfurter haben im vergangenen Jahr auf ein eigenes Auto verzichtet und sich neu für „teilAuto“ entschieden. Waren es Anfang 2022 noch 3500 Nutzer in der Landeshauptstadt, sind aktuell rund 4400 registriert. Damit setzt sich ein Trend der vergangenen Jahre fort, auf den das Unternehmen mit Sitz in Leipzig mit zusätzlichen Fahrzeugen und weiteren Stellplätzen reagieren will.