Erfurt. Ein Schneefinder informiert im Erfurter Einkaufscentrum über die aktuelle Lage in den Thüringer Wintersportgebieten. Kati Wilhelm verrät ihre Lieblingsloipe.

Wenn man sich in der Erfurter Innenstadt umschaut, sucht man den Schnee vergeblich. Enttäuscht von Frau Holle gehen die Erfurter wieder zurück in die warme Stube. Dabei kann es, nicht weit entfernt von der Landeshauptstadt, sich ein Winterparadies eröffnen. Nun ist es Wintersportfreunde möglich, sich seit Dienstag aktuell über die Schneebedingungen im Thüringer Wald zu informieren. Kati Wilhelm, Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Biathlon, und Anger 1 Geschäftsführerin Jennifer Ortlieb (links im Bild) eröffneten einen Winter-Infopoints im Eingangsbereich des Einkaufcenter. Hier gibt es alle Informationen zu aktuellen Schneehöhen über präparierte Langlaufstrecken bis zu geöffneten Liftanlagen in allen Thüringer Waldregionen. Dazu liegt auch eine Langlaufbroschüre des Thüringer Waldes aus.