Erfurt. Das Erfurter „Auf die Plätze”-Bündnis hat für Samstag, den 20. Januar, zu Demonstrationen gegen Rechts aufgerufen. Anlass dafür ist ein Geheimtreffen rechtsextremer Vertreter von AfD sowie der CDU in der vergangenen Woche.

Auch an Erfurt sind die Geschehnisse der vergangenen Woche nicht spurlos vorbeigegangen. Am Montagabend rief das Erfurter „Auf die Plätze”-Bündnis zu einer Demonstration gegen Rechts am kommenden Samstag auf. Unter dem Titel „Nie wieder ist jetzt! Antifaschismus muss man selber machen“ beginnt ab 12 Uhr die Demonstration auf dem Domplatz.