Erfurt. Die besten und preisgekrönten Arbeiten von Thüringer Fotografen werden in einer Ausstellung im Haus Dacheröden gezeigt. Dabei sind alle Genres vertreten.

Mit einer Foto-Ausstellung startet die Galerie im Erfurter Haus Dacheröden am Samstag in das neue Jahr. Vom 20. Januar bis 23. März sind die besten und preisgekrönten Arbeiten zu sehen, die im Rahmen des Wettbewerbs zur 13. Landesfotoschau Thüringen entstanden. Insgesamt waren bei der Jury dazu 116 Einsendungen mit 617 Aufnahmen und 32 Serien eingegangen. Davon haben es 75 Einzelbilder und sechs Serien in die Ausstellung geschafft.