Erfurt. Ein aggressiver 33 Jahre alter Mann versuchte in Erfurt, mehrere Polizisten zu verletzten, nachdem er beim Ladendiebstahl erwischt worden war.

Ein 33-Jähriger wurde am Dienstagmittag in einem Drogeriemarkt in von Ladendetektiven beim Stehlen von Lebensmitteln erwischt. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hielten anschließend den Mann vor dem Markt fest. Eine Polizeistreife, welche sich gerade vor Ort aufhielt, kam den Männern zu Hilfe. Der 33-Jährige leistete demnach Widerstand und bespuckte einen der Polizisten. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er in eine Klinik eingewiesen. Dort soll sich der Mann weiterhin aggressiv verhalten haben. So soll er, als ihm die Handschellen abgenommen wurden, versucht haben, einen Polizisten zu schlagen. Der 33-Jährige hat sich nun wegen Ladendiebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs und versuchter Körperverletzung zu verantworten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.