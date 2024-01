Erfurt. Am Mittwochabend brannte Unrat im Keller eines Elfgeschossers in Erfurt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

In der Prager Straße in Erfurt kam es am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr zu einem Brand. Wie es von der Feuerwehr heißt, brannte Unrat im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses.