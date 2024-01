Erfurt. Kinder wie Erwachsene wollen die verschneite Zeit nutzen. Wir haben die besten Orte fürs Schlittenfahren parat zusammengestellt.

Bahn frei, Kartoffelbrei. Dieser Ruf erschallt heute überall in Erfurt. Am lautesten aber wird er auf den beliebtesten Rodelstrecken zu hören sein, auf denen heute erstmals in diesem Winter Hochbetrieb herrschen sollte. Wir waren unterwegs und geben Sternchen für den Spaßfaktor. Die Farben zeigen den Schwierigkeitsgrad an, wie auf Skipisten. Von blau (leicht) über rot (mittel) bis schwarz (schwer).

A Bäckerberg am Wiesenhügel

Dieser Abhang wird in der ganzen Stadt gerühmt. Er verbindet auf rasante Art den Wiesenhügel mit dem Wohngebiet Herrenberg. Durch sein starkes Gefälle ist der Spaßfaktor sehr hoch. Gleichzeitig sorgt er natürlich bei ungeübten Rennrodlern für muntere Überschläge, und die Durchfahrt zwischen den Bäumen/Büschen sollte man schon treffen. Die Lage inmitten von Hochhaussiedlungen sorgt hier bis abends für ordentlich Betrieb auf der Piste.

Schwarze Piste: *****

B Galgenberg am Ringelberg

Der Galgenberg ist heute im Gegensatz zu früherer Zeit ein Ausflugsziel für unbeschwerten Nervenkitzel. Auch wenn besonders rasante Kufenartisten schon mal zittrig vom Todeshügel sprechen.

Früher, als Eltern ihre Kinder noch allein losziehen ließen, waren selbst die Kinder vom Johannesplatz hier anzutreffen. Aufgrund seiner langen, recht steilen Abfahrt lassen sich am Galgenberg bestens Schlitten zu langen Schlangen zusammenketten. Genug Auslauf ist vorhanden. Wegen des Untergrunds sollte aber ordentlich Schnee liegen.

Schwarz-Rote Piste:****

C Nordpark unterhalb des Klinikums

Auch im Nordpark lässt es sich gut Schlittenfahren. © Archiv Funke Medien Thüringen | Marco Kneise

Die zentrale Lage beschert dem Nordpark guten Besuch. Alles in allem gibt es hier angenehme, aber nicht allzu spektakuläre Abfahrten. Eltern können entsprechend entspannt den Rodelausflug angehen. Die Straße ist weit genug entfernt, sodass kaum Gefahr besteht, dass die Bob- oder Rennrodelpiloten gleich auf der Fahrbahn landen. Von den Liebhabern der Popo-Rutscher gar nicht zu reden.

Die Lage der Piste in einer gewachsenen Siedlungsstruktur gibt Eltern die Möglichkeit, nach einem Getränk oder anderem Proviant Ausschau zu halten.

Blaue Piste:***

D Sängerwiese im Steiger

Wo, wenn nicht im Erfurter Stadtwald, dem Steiger, sollte man nach einer Möglichkeit zum Schlittenfahren suchen? Wer es tut, wundert sich vielleicht. Denn außer festgefahrenen Wegen bietet sich kaum etwas an. Wäre da nicht die berühmte Sängerwiese. Im Winter zählt sie zu den Klassikern unter den Rodelhängen. Mit einigen Besonderheiten. Mitreisende Erwachsene sollten zuvor über mögliche Rückenprobleme oder überstandene Bandscheibenvorfälle nachdenken. Strotzt die angenehm steile Piste doch vor Querrinnen. Potenzieller Schlittenkiller sind der Graben und sofort folgende Hügel am Ende. Zumindest vor der Straße sind die Schlittenpiloten sicher.

Rote Piste: ****

E Luisenpark vor Hochheim

Im Luisenpark lässt es sich nicht nur gut spazieren, sondern auch gut rutschen. © Funke Medien Thüringen | Archiv Marco Kneise

Das ist ein feiner Rutschhügel. Sehr breit und durch die große Zahl der Kinder auch recht schnell festgefahren. Die Piste wird sogar von Anfängern auf Snowboards angesteuert. Die Wiese ist ein schönes Ziel für Familien, die ihre Kinder schon mal ans Ziehen ihrer Schlitten gewöhnen wollen. Denn eigentlich können selbst größere Kindergartenkinder alles selbst bewältigen. Völlig sorglos sollten sich die Erwachsenen aber dennoch nicht dem (mitgebrachten) Glühwein widmen. Die untere Begrenzung der Wiese ist ein Seitenarm der Gera.

Blaue Piste: ****

Dieser Beitrag erschien in ähnlicher Form zuerst am 7. Januar 2017 unter dem Titel „Nervenkitzel am Herrenberg“