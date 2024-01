Erfurt. Warum besuchte Ben Salomo, ein Berliner Rapper und Gründer des Formats „Rap am Mittwoch“, die IGS Erfurt?

Antisemitismus auf der Straße, Gaza-Konflikt, gewachsene Vorurteile, deutscher Rap. Das ist der weit gesteckte und zugleich spannungsgeladene Rahmen, in dem sich der Vortrag an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Erfurt bewegt. In der Aula ist Ben Salomo, jüdischer Rapper und politischer Aktivist, zu Gast. Er thematisiert unter dem Titel „Deutscher Rap will keine Juden in seinem Ghetto!“ den Antisemitismus in der deutschen Rap-Szene und dem alltäglichen Leben. Dabei beruft er sich auf eigene Erfahrungen, viele Fakten und interagiert mit der Schülerschaft. Das Interesse ist groß: Über 60 Schüler und Schülerinnen der 11., 12. und 13. Klassen hörten gespannt zu. Es ist die zweite Veranstaltung dieser Art an der IGS, ein freiwilliges Angebot nach dem Unterricht.