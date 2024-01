Erfurt. In einem Krankenhaus in Erfurt ist ein Mann auf den Sicherheitsdienst losgegangen. Die Situation eskalierte, als er der Klinik verwiesen werden sollte. Die Polizei musste einschreiten.

Ein Betrunkener hat am Donnerstagabend in einer Erfurter Klinik den Sicherheitsdienst angegriffen und einen Mitarbeiter verletzt. Laut Polizei hatte sich der 33-Jährige ohne erkennbaren Grund in dem Krankenhaus aufgehalten und zudem unflätig verhalten.

Der Sicherheitsdienst der Klinik verwies den Mann daraufhin aus dem Gebäude. Dabei kam es zu einer Rangelei, bei der der 33-Jährige einen der Mitarbeiter kratzte und leicht verletzte. Auch im Freien beruhigte sich der Mann nicht und warf eine Glasflasche nach dem Sicherheitsdienst. Das Geschoss verfehlte allerdings sein Ziel.

Polizisten fesselten den Betrunkenen schließlich. Neben einer Strafanzeige erhielt der Mann einen Platzverweis für das Krankenhaus.

